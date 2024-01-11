Ülkü Ocakları'ndan Murat Kurum'a destek açıklaması Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen başladı.

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Pendik'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"6,5 milyon Türk genci Cumhur İttifakı'nı tercih etti"

Yıldırım buradaki konuşmasında 2023 yılı mayıs ayında yapılan genel seçimlerde oy kullanan yaklaşık 6,5 milyon Türk gencinin büyük bir çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nı tercih ettiğini hatırlattı.

Yıldırım, "Biz inanıyoruz ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı yine aynı başarıyı gösterecek, Türk Gençliği bir kez daha Türk ve Türkiye Yüzyılı'na büyük bir destek verecektir" dedi.

"Her türlü gücümüzle yanındayız"

Türk gençliğinin, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğine inandığını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayımız Sayın Murat Kurum Bey'i sonuna kadar desteklediğimizi, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı İstanbul adayımız Sayın Murat Kurum Bey'e adaylığının hayırlı olmasını diliyor, her türlü gücümüzle yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum.

"Daima istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız"

Geleceğin süper gücünün Türkiye Cumhuriyeti olacağını, hiçbir bozguncunun, hiçbir devlet ve millet muhalifinin, milli ülkülerinin gerçekleşmesini engelleyemeyeceğini de aktaran Yıldırım, yerel seçimlere, Ülkü Ocakları olarak en güçlü biçimde hazırlandıklarını, bu kapsamda Cumhur İttifakı adaylarına Ülkü Ocakları olarak Türk gençliğiyle birlikte tam destek vereceklerini söyledi.

Yerel yönetimlerin, devletle uyumlu biçimde çalışabilmesinin, devletin ve Türk gençliğinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk gençliğinin çatısı olan Ülkü Ocakları olarak daima istiklal ve istikbalimize her alanda sahip çıkacağız. Bugün buradan, İstanbul'daki Ülkü Ocakları başkanlarımız, üniversite teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız ile istişarelerimizi yaparak sahadaki çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu vesileyle Regaip Kandili'nin ve üç aylarımızın aziz milletimize, Türk-İslam alemine ve siz değerli arkadaşlarıma hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)