Uludağ kayak sezonuna hazır: Bu yıl kişi başı gecelik fiyat 8 bin lira Karın erken yağdığı Uludağ’da, yerli ve yabancı turistler rezervasyon için harekeye geçti. Yılbaşı için de yoğun talebin olduğu bölgede, gecelik konaklama fiyatı kişi başı 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.

DHA

Kar, yurda giriş yaptı.

Kış mevsiminin zorluğunun yanı sıra tatilciler için heyecan başladı.

Türkiye'nin kış turizminde gözde merkezlerden biri olan Uludağ'da da hafta sonu yoğun kar yağışı oldu.

Tatilciler akın etmeye başladı

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları bölgede 63 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, güneşin etkisi ile 12 santimetreye kadar düştü.

Öte yandan tatilciler bölgeye akın etmeye de başladı. 2 gün boyunca etkili olan yağış ile tatilciler, karın keyfini çıkardı.

Rezervasyonlar arttı

1'inci ve 2'nci oteller bölgesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, erken rezervasyonlar da başladı.

Uludağ'da yılbaşını geçirmek isteyenler, aylar öncesinden bölgedeki otellerden yer ayırttı.

"Fiyatlarımız kişi başı 5 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor"

Sektör temsilcisi Harbi Türk, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz sene kış ayı, neredeyse olmadı. Geçen sene 25 Kasım'da kar yağdı. Karın devamı gelir diye düşündük ama maalesef 3-4 gün sürdü. Ardından 27 Ocak'ta kar yağdı. Tam umutlandık derken, talihsiz bir deprem oldu. Geçen sene kış yaşanmadı sayılır. Bu sene çok umutluyuz. Bu mevcut olan kar, bizi çok heyecanlandırdı. Uzmanlar, bu sene kış mevsiminin çok iyi olacağını söylüyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık.



Şu an satışlarımız iyi gidiyor, telefonlarımız susmuyor. Hazırlığımızı bitirdik, çok umutluyuz. Ziyaretçiler de kayakseverler de heyecanlı. Aktivitemiz bol. Fiyatlarımız bu yıl kişi başı, 5 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bu dönemsel tabii. Uludağ'da fiyatlar, hafta içi ve hafta sonu değişir. Kış böyle devam edecek gibi duruyor. Doluluk oranı yüzde 90'ın altına düşmez.

"Sezonu erken açacağız"

Kayak eğitmeni Resul Köylü, "Hava çok güzel. Zemin çok iyi ve zeminde taş, ot parçası yok. Kayak yapmak için engel yok. Bu karların basılması gerekiyor. Çünkü hafta sonu yeniden kar yağışı var. Sezonu inşallah erken açacağız. Kayakseverleri Uludağ'a bekliyoruz. Doğa sporlarının içerisinde en güzel spor, kayak sporudur. Kar görmek bizim kalbimizin sevinci, anlatılmaz bir duygu. Kar dağların süsüdür, gülüdür ve beyaz örtüdür." diye konuştu.

22 tesis yer alıyor

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, 17'si otel olmak üzere 22 tesis bulunuyor.

5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da bu sayı, ek yataklar ile 6 bin 500'e kadar yükseliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)