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- Uludağ'a gitmek yasaklandı mı? Kayak yapmak yasak mı? Kayak merkezlerine koronavirüs genelgesi..
Uludağ'a gitmek yasaklandı mı? Kayak yapmak yasak mı? Kayak merkezlerine koronavirüs genelgesi..
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 15:46
- Güncelleme : 26.01.2021 - 15:50
Kış mevsiminin gözdeki kayak merkezleri, ara tatil ile birlikte oldukça kalabalık görüntülere sahne oluyor.
Sosyal medyada yayılan görüntüler neticesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığının ortaya çıkması bakanlığı harekete geçirdi.
Vatandaşlar tarafından Bursa Uludağ'da kaydedilen anların ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine kayak merkezleriyle ilgili koronavirüs tedbirleri konusunda genelge gönderdi.
Bu genelgenin akabinde vatandaşlar Uludağ'a gitmek yasak mı? Kayak yapmak yasaklandı mı? gibi soruları araştırmaya başladı.
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ULUDAĞ'A GİTMEK YASAKLANDI MI?
Kar tatilinin uğrak yerlerinden Bursa Uludağ'a gitmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili yasakları araştırmaya devam ediyor.
Gönderilen genelgede, konaklama tesislerine yönelik daha önce illere gönderilen genelge ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendiği hatırlatıldı. Bu genelge ile Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği duyuruldu.
Tesislerde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.
KAYAK YAPMAK YASAKLANDI MI?
Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olan etkinliklerin düzenlendiği ve kurallara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görüldüğü ifade edildi.
Kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları vurgulanarak, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
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Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak. Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
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Konaklama tesisleri için getirilen "açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına hiçbir şartta iizn verilmeyecek.
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Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.
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Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenecek, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenecek.
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Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanacak. Konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak.
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Her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeni sağlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.
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Kayak otelleri ve tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulması hususunun valilik ve kaymakamlıklarca il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetlenecek.
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Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
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Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine idari işlem yapılacak.
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Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.