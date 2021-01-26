Uludağ'a gitmek yasaklandı mı? Kayak yapmak yasak mı? Kayak merkezlerine koronavirüs genelgesi..

Uludağ'a gitmek yasaklandı mı? Kayak yapmak yasak mı? Kayak merkezlerine koronavirüs genelgesi..

Son günlerde kayak merkezlerine ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı kayak tatilleriyle ilgili yeni bir genelge yayımladı.

Kış mevsiminin gözdeki kayak merkezleri, ara tatil ile birlikte oldukça kalabalık görüntülere sahne oluyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler neticesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığının ortaya çıkması bakanlığı harekete geçirdi.

Vatandaşlar tarafından Bursa Uludağ'da kaydedilen anların ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine kayak merkezleriyle ilgili koronavirüs tedbirleri konusunda genelge gönderdi.

Bu genelgenin akabinde vatandaşlar Uludağ'a gitmek yasak mı? Kayak yapmak yasaklandı mı? gibi soruları araştırmaya başladı.

Kar tatili planı yapanların merak konusu olan kayak merkezleri kapatıldı mı? Uludağ'a gitmek yasak mı? İşte kar tatili genelgesi ve detayları..

ULUDAĞ'A GİTMEK YASAKLANDI MI?

Kar tatilinin uğrak yerlerinden Bursa Uludağ'a gitmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili yasakları araştırmaya devam ediyor.

Gönderilen genelgede, konaklama tesislerine yönelik daha önce illere gönderilen genelge ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendiği hatırlatıldı. Bu genelge ile Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

Tesislerde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.

KAYAK YAPMAK YASAKLANDI MI?

Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olan etkinliklerin düzenlendiği ve kurallara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görüldüğü ifade edildi.

Kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları vurgulanarak, alınan kararlar şu şekilde sıralandı: