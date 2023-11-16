Uludağ’a senenin ilk karı yağdı Türkiye'nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da bir süredir etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam etti.

Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 3 en düşük 1 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da mevsimin ilk yoğun kar yağışının, 19 Kasım Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı pazar günü

Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceğini ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Hava sıcaklığının ise pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kayak sezonu aralık ayında başlayacak

Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'a kar yağmasıyla birlikte bölgenin canlanacağı düşünülüyor.

Uzmanlara göre kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması öngörülüyor.

Geçen yıla kıyasla daha geç başladı

Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)