Sömestir tatilini fırsat bilen gençler, aileleriyle Uludağ'a gelip ,karın keyfini çıkardı.Kayak pistleri ise adeta dolup taştı.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece, kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu Uludağ’a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, kış lastiği takılı olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Uludağ'a ziyaretçi akını

"KAYAKÇI YETİŞTİRİYORUZ"

Kızıyla birlikte Uludağ'a gelen Serli Timurcuoğlu, "Sömestir tatilimiz başladı. Kızımızın kayak öğrenmesi için geldik. Kızımı kayak kursuna yazdırdım. Kayakçı yetiştiriyoruz. Burası çok yoğun ama çok güzel. Kar ve kayak yapmak çok eğlenceli. Güzel bir şekilde tatilimizi yapıyoruz" dedi.

"ULUDAĞ HARİKA BİR YER"

Çocuğunun sömestir tatilini fırsat bilip Uludağ'a geldiğini belirten Sevil Zarmanoğlu, "Hemen hemen her sene buraya geliyoruz. Kızım ve ailemle geldim. Uludağ harika bir yer. Pistler çok kalabalık. Uludağ'ı çok seviyoruz" diye konuştu.

"KAYAK YAPMAYI ÖĞRENİYORUM"

Uludağ'a İstanbul'dan geldiğini belirten Cem Işıklı da, "Tatil için buradayım. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Bugün hava da güzel. Kayak yapmayı öğreniyorum. Her şey keyifli" ifadelerini kullandı.