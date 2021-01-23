Uludağ'da ara tatil yoğunluğu

Uludağ’da, yarıyıl tatilinin ilk günü yoğunluk oluştu. Otelde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da, güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduranlar, doyasıya eğlendi.

2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk yarıyıl tatiline girmesiyle karnelerini alan öğrenciler, aileleriyle Uludağ’a akın etti.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, tatilciler dün akşam saatlerinden itibaren Uludağ’a gelmeye başladı.

İŞLETMECİLER YOĞUNLUKTAN MEMNUN

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da rezervasyonlardaki artış işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 57 santimetreye ulaştı. Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduranlar, doyasıya eğlendi.

"HEYECANLA BEKLİYORDUK"

Uludağ sezonunun biraz geç açıldığını belirten işletmeci Ali Erman Aytaç, "Heyecanla bu kar yağışını bekliyorduk. Yeşil Bursa'mız sonunda beyaz gelinliğini giydi. Daha da güzelleşiyor. Aynı zamanda su ve elektrik kaynaklarımız için de çok önemli bir bereket. Geç de olsa sezonun açılmasından dolayı çok memnunuz. İnşallah bundan sonra da yağışlar devam eder. Hava güzel. Spor yapanlar için soğuk kendini hissettirmiyor. Bugün de açık, güneşli, çok güzel bir hava var. Fırsatı olanları şubat tatili vesilesiyle hafta içi ve hafta sonu buraya bekliyoruz" dedi.





























