Uludağ'da buz tutan göletlere böyle girdi

Elindeki şarjlı testere ile buz kalıbını kesip, göle giren Bursalı dağcı, dondurucu soğuğa rağmen soğuk su altında yüzüp, üzerinde yürüyüşler yapıyor.

Son bir haftadır devam eden kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz ve Baraklı Göletleri buz tuttu.

Baraklı Göleti üzerinde geçtiğimiz kış yürüyüş yaparken buz kütlesinin kırılması neticesi suya düşüp, gözlüğünü kaybeden ve daha sonra gözlüğünü bulmak için aynı bölgeye dalış gerçekleştiren Bursalı profesyonel dağcı İsmet Şentürk, bu yıl da birbirinden heyecanlı organizasyona imza attı.

BUZ KALIBINI TESTEREYLE KESİP, İÇİNE GİREBİLECEĞİ ALAN YARATTI

İlk önce tamamen buz tutmuş Gököz Göleti üzerinde yürüyüş gerçekleştiren Şentürk; şarjlı testere ile buz kalıbını kesip kendisinin girebileceği kadar gölete bir delik açtı.

Daha sonra buz kalıplarını kenara çeken Şentürk, açtığı alandan suya girdi.

SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDEN BUZLU SUYA GİRDİ

Buz tutan göletten çıktığında havluya sarılan usta dağcı; suya ilk girdiğinde bir şoklama ile karşı karşıya kaldığını daha sonra ısındığını tekrar girme isteği uyandığını söyledi.

Şentürk; bir gün sonra da aynı bölgede buz tutan Baraklı Göleti'ne girdi. Bu sefer de ayağıyla kırdığı gölün üzerindeki bir bölgeden suya dalış yapan Şentürk'ün her iki faaliyeti de nefesleri kesti.

Buz tutan göl üzerinde yürümek için Kars'a kadar gitmeye gerek olmadığını belirten Şentürk, buz tutan göl üzerinde rahatlıkla buz pateni yapılabileceğini belirtti.