Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu: Araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte kayak merkezine akın ederek yoğunluk oluştururken bölgede adım atılacak yer kalmadı.

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İHA

Uludağ'da hafta sonu araçlar kuyruk oluşturdu.

Kar tatili seven vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle birlikte kayak merkezine akın etti.

Yerli ve yabancı turistler akın etti

2 gündür devam eden yoğun kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistler bölgede yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının eksi 4'ü gördüğü zirvede, kar kalınlığı 64 santimetreye kadar ulaştı.

Doyasıya eğlendiler

Kimi kayak pistlerinin tadını çıkarırken, kimi ise mangal başında temiz havayla şehirden uzaklaşmanın keyfine vardı.

Aileleriyle birlikte gelen minikler, kardan adam yapıp, kar topu savaşı oynadı.

Araçalar uzun kuyruklar oluşturdu

Araçların çift sıra park ettiği piknik alanları, havadan dron ile görüntülenirken, jandarma ekipleri sıkı denetimlerini sürdürdü.

Araç ile gelmeyip, zirveye teleferik ile çıkmak isteyenler ise metrelerce kuyruklar oluşturdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)