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    Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim

    Yılbaşı gecesi öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu Uludağ'da jandarma ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 13:48
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    Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim

    Bursa'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi' kapsamında, yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçirilmesi için saat 08.00'den itibaren denetimler başlattı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de tüm unsurlarıyla il genelinde teyakkuz halinde olacak.

    ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN VERİLMEDİ

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludağ'da tedbirlerini artırırken, denetimler havadan ve karadan görüntülendi.

    Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim

    SÜRÜCÜLERE KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

    Uludağ'a girişin yapıldığı Milli Parklar bölgesindeki gişelerde kontrol noktaları oluşturan jandarma ekipleri, araçların plakalarını sorgulayıp, sürücülerin kimlik kontrollerini yaptı.

    DENETİM SABAHA KADAR SÜRECEK

    Ekipler, ayrıca kış lastiği olmayan ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin vermedi.

    Jandarma ekiplerinin kontrolleri, Uludağ'da sabaha kadar sürecek.

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