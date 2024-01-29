Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye çıktı

İHA
Yurdun dört bir yanından kar haberleri geliyor.
Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı bölgelerde ise keyif çıkarılıyor.
Türkiye'nin her yıl rekor ziyaretçiye ev sahipliği yapan kış ve doğa turizm merkezi Uludağ'da ise insan akını hakim.
Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetre
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı, son yağışların ardından 76 santimetreye yükseldi.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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