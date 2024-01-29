Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye çıktı Yurdun önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetre ulaştı.

İHA

Yurdun dört bir yanından kar haberleri geliyor.

Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı bölgelerde ise keyif çıkarılıyor.

Türkiye'nin her yıl rekor ziyaretçiye ev sahipliği yapan kış ve doğa turizm merkezi Uludağ'da ise insan akını hakim.

Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetre

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı, son yağışların ardından 76 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)