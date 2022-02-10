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    Uludağ'da kar kalınlığı139 santimetre

    Yoğun kar yağılıyla birlikte, kayak merkezinde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü. Bölgedeki hava sıcaklığı ise geceleri sıfırın altında 15 ölçülüyor.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 09:36
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    Uludağ'da kar kalınlığı139 santimetre

    Bursa'da kış turizminin uğrak noktalarından biri olan Uludağ'da kar kalınlığı giderek yükseliyor.

    Kayak ve kış turizminin gözde yerlerinden Uludağ’da dün ve önceki gün yaşanan yoğun yağışla birlikte kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

    GECELER EKSİ 15

    Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereleri görürken, sabah güneşin doğması ile birlikte eksi 7 seviyesine kadar düştü.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre önümüzdeki günlerde Uludağ’da güneş yüzünü gösterse de hava sıcaklıkları eksi derecelerde ölçülecek.

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    MEVCUT KAR, KAYAKÇILARA UYGUN

    Bir hafta boyunca yağışın beklenmediği Uludağ’da mevcut kar; kayak yapmak isteyen tatilciler için yeterli görünüyor.

    Yarıyıl tatilinde oteller yüzde 100’e yakın doluluk oranları ile sezonu geçirirken, hafta sonları günübirlikçi vatandaşlar da piknik için Uludağ’ı tercih ediyor.

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