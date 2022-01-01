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    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı

    Türk asıllı Danimarka vatandaşı genç Uludağ'da doğa yürüyüşü yapmak istedi ancak fazla uzaklaşınca dönüş yönünü kaybetti. Çağrı merkezine ulaşan gencin yeri İHA'larca bulunarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 16:04
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    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı

    Uludağ’da dün kaybolan Türk asıllı Danimarka vatandaşı gencin yerini, donma tehlikesine karşı harekete geçirilen ve  Aydın’dan havalanan jandarmaya ait Bayraktar İHA TB2 tespit etti.

    İLK MÜDAHALEYİ JANDARMA YAPTI

    7 saatlik operasyonla donma tehlikesi yaşayan genç kurtarıldı. Jandarma ulaştığı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, köyün güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK İÇİN ULUDAĞ’A GELDİ

    Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Bursa'ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, Uludağ'a yürüyüş yapmak için Kestel’e bağlı Orhaniye Mahallesi’ne geldi.

    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı #1

    GECE YÖNÜNÜ KAYBETTİ

    Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ'da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yönünü kaybetti.

    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı #2

    ÇAĞRI MERKEZİNİ ARADI

    Yusuf Sepehizade'nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı #3

    SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLDUĞU İÇİN ZOR ULAŞILDI

    Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade’ye, dere yatağından sürekli ilerlediği için ulaşmakta zorluk yaşandı.

    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı VİDEO

    ARADAN 7 SAAT GEÇTİKTEN SONRA BULUNDU

    Kestel’e bağlı Orhaniye Gavurpınarı Mevkii’nde arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Sepehizade'ye yaklaşık 7 saat sonra ulaştı.

    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı #4

    JANDARMAYA AİT İHA YERİNİ TESPİT ETTİ

    Operasyonda kullanılan Aydın’dan havalanan jandarmaya ait İHA TB2 tarafından tespit edilen Sepehizade, donma tehlikesi geçirirken kurtarıldı.

    SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Ekipler, bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle köylülerin traktörüyle, bulunduğu yerden indirdiği Sepehizade'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

    Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı #5

    DURUMU İYİ

    Traktörden indirilen ve yürüyerek ambulansa alınan gence, sağlık ekipler ilk müdahalesi burada yaptı ve ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yusuf Sepehizade'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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