Türk asıllı Danimarka vatandaşı genç Uludağ'da doğa yürüyüşü yapmak istedi ancak fazla uzaklaşınca dönüş yönünü kaybetti. Çağrı merkezine ulaşan gencin yeri İHA'larca bulunarak kurtarıldı.

Uludağ’da dün kaybolan Türk asıllı Danimarka vatandaşı gencin yerini, donma tehlikesine karşı harekete geçirilen ve Aydın’dan havalanan jandarmaya ait Bayraktar İHA TB2 tespit etti.

İLK MÜDAHALEYİ JANDARMA YAPTI

7 saatlik operasyonla donma tehlikesi yaşayan genç kurtarıldı. Jandarma ulaştığı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, köyün güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK İÇİN ULUDAĞ’A GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Bursa'ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, Uludağ'a yürüyüş yapmak için Kestel’e bağlı Orhaniye Mahallesi’ne geldi.

GECE YÖNÜNÜ KAYBETTİ

Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ'da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yönünü kaybetti.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARADI

Yusuf Sepehizade'nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLDUĞU İÇİN ZOR ULAŞILDI

Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade’ye, dere yatağından sürekli ilerlediği için ulaşmakta zorluk yaşandı.

Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı 7 saat sonra kurtarıldı VİDEO

ARADAN 7 SAAT GEÇTİKTEN SONRA BULUNDU

Kestel’e bağlı Orhaniye Gavurpınarı Mevkii’nde arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Sepehizade'ye yaklaşık 7 saat sonra ulaştı.

JANDARMAYA AİT İHA YERİNİ TESPİT ETTİ

Operasyonda kullanılan Aydın’dan havalanan jandarmaya ait İHA TB2 tarafından tespit edilen Sepehizade, donma tehlikesi geçirirken kurtarıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle köylülerin traktörüyle, bulunduğu yerden indirdiği Sepehizade'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

DURUMU İYİ

Traktörden indirilen ve yürüyerek ambulansa alınan gence, sağlık ekipler ilk müdahalesi burada yaptı ve ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yusuf Sepehizade'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.