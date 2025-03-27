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İHA

Türkiye güne, Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangınla uyandı.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldı.

ALEVLER OTELİ SARDI

Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı.

DÜNYA ŞAMPİYONU HAYATINI KAYBETTİ

Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Usta'nın sosyal medya hesabından 10 saat önce Uludağ'dan paylaşım yaptığı da ortaya çıktı. Paylaşımda, mangal detayı dikkati çekti.

Oteldeki kayak hocaları verandada bir mangal yaktığı, mangal yaktıkları sırada üst alanın tutuştuğu ve alevlerin de bir anda büyüdüğü iddia edildi.

EKSİKLİKLER NEDENİYLE KAPATILDI

Uludağ’da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 2 ay önce kapatıldığı öğrenildi.

SADECE ÇALIŞANLAR VARDI

Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin, binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine savcı görevlendirildi.

Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

"3 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde çıkan yangına saat 05.29'da yapılan ihbar üzerine 3 dakika içerisinde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına İtfaiye Daire Başkanlığının 25 araç ve 60 personelle müdahale ettiği, jandarma ve AFAD birimleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

"OTELİN ARKA KISMINA MÜDAHALE EDEMİYORLARDI"

Uludağ'daki başka bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Bülbül, sabah sahura kalktığını, pencereden ışık görünce dışarı baktığını ve yangını fark ettiğini söyledi.

İlgili kurumlara bilgi verildiğini aktaran Bülbül, "O arada itfaiye geldi. Arka tarafta kar olduğu için otelin arka kısmına müdahale edemiyorlardı. Araçlar arka tarafa çıkamıyorlardı. Otelin içinde güvenlik görevlileri kalıyordu. Onları kurtarmak için itfaiye ekipleri ön tarafa yoğunlaştı." dedi.

Bülbül, Bursa'dan da itfaiye ekiplerinin takviyeye geldiğini belirterek, "İçeride kalanlar vardı. Şu anda durumlarını bilemiyorum. İnşallah bir şeyleri yoktur. Uludağ'daki itfaiye ekipleri, öncelikle ön taraftan içeride kalanları kurtarmak için müdahale etti. Ön tarafta insanlar camdan bağırıyordu." diye konuştu.