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    Uludağ'da yangın ihtimaline karşı havadan denetim

    Milli Park ve il genelinde uçuşlar gerçekleştiren ekipler, karada da sıkı denetim yapıyor.
    • AA
    • 05.08.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:39
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    Uludağ'da yangın ihtimaline karşı havadan denetim

    Ülkemizin güney kesimlerinde devam eden orman yangınları nedeniyle Bursa'da yetkililer, alarm durumuna geçti.

    İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli, Uludağ'da yangın ihtimaline karşı helikopterli denetimlerini sıklaştırdı.

    DENETİMLER ARTIRILDI

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı.

    Denetimlerle, olası orman yangınlarının önlenmesi ve yangına erken müdahale amaçlanıyor.

    HAVADAN ULUDAĞ NÖBETİ

    Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle gün boyu Uludağ Milli Parkı başta olmak üzere il genelinde aralıksız gerçekleştirilen uçuşlara Milli Parklar, Polis Özel Harekat, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de eşlik ediyor.

    Uludağ'da yangın ihtimaline karşı havadan denetim ViDEO


    ARAÇLAR TEK TEK DURDURULDU

    Sıkı denetimler kapsamında Uludağ Milli Parkı girişinde jandarma ekipleri, tüm araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

    Milli Parklar personeli de burada ziyaretçilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yaptı.

    ZİYARETÇİLERE UYARI: KURALLARA UYUN

    Milli Park'ta piknik yapmaya izin verilen sahalarda da denetimlerini sürdüren jandarma ve Milli Parklar personeli, kurallara riayet etmeleri konusunda ziyaretçileri uyardı.

    Uludağ da yangın ihtimaline karşı havadan denetim #1

    KAMP ALANLARI GÖZETİM ALTINDA

    Tüm uyarılara rağmen kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ise yasalar çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

    Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile Uludağ Milli Parkı'ndaki günübirlik kullanım ve kamp alanlarında sürekli denetim uçuşları gerçekleştiriyor.

    Uludağ da yangın ihtimaline karşı havadan denetim #2

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