Milli Park ve il genelinde uçuşlar gerçekleştiren ekipler, karada da sıkı denetim yapıyor.

Ülkemizin güney kesimlerinde devam eden orman yangınları nedeniyle Bursa'da yetkililer, alarm durumuna geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli, Uludağ'da yangın ihtimaline karşı helikopterli denetimlerini sıklaştırdı.

DENETİMLER ARTIRILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı.

Denetimlerle, olası orman yangınlarının önlenmesi ve yangına erken müdahale amaçlanıyor.

HAVADAN ULUDAĞ NÖBETİ

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle gün boyu Uludağ Milli Parkı başta olmak üzere il genelinde aralıksız gerçekleştirilen uçuşlara Milli Parklar, Polis Özel Harekat, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de eşlik ediyor.

Uludağ'da yangın ihtimaline karşı havadan denetim ViDEO





ARAÇLAR TEK TEK DURDURULDU

Sıkı denetimler kapsamında Uludağ Milli Parkı girişinde jandarma ekipleri, tüm araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

Milli Parklar personeli de burada ziyaretçilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yaptı.

ZİYARETÇİLERE UYARI: KURALLARA UYUN

Milli Park'ta piknik yapmaya izin verilen sahalarda da denetimlerini sürdüren jandarma ve Milli Parklar personeli, kurallara riayet etmeleri konusunda ziyaretçileri uyardı.

KAMP ALANLARI GÖZETİM ALTINDA

Tüm uyarılara rağmen kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ise yasalar çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile Uludağ Milli Parkı'ndaki günübirlik kullanım ve kamp alanlarında sürekli denetim uçuşları gerçekleştiriyor.



