Petrol
108.27
0.95%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
608.768
1.43%
BTXN Coin
30.74
0.22%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Uludağ'daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar

    Kar kalınlığının yüksek olduğu ormanlarda yiyecek bulamayarak yerleşim alanlarına inen ayılar, tatilcilerin karşısına çıktı. Kişilerin panikle kaçma anı ise kameraya yansıdı.
    • 18.04.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uludağ'daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar

    Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Uludağ'da kar kalınlığı 83 santimetre.

    Kış turizminin vazgeçilmez durağı olan Uludağ ormanlarında bulunan hayvanlar ise soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanıyor.

    Ayılar dağdan indi

    Bu nedenle yerleşim yerlerine inen ayılar, Sarıalan bölgesindeki köşklerin bulunduğu yerde çöp kovalarını karıştırmaya başladı.

    Yiyecek bulmak için mücadele veren ayılar, tatil için Uludağ'da giden günübirlikçilerin karşısına çıktı.

    Uludağ’da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği VİDEO

    Panikle kaçışma anı kamerada

    İHA'nın haberine göre, şaşkına dönen kişilerin panikle kaçışmaya başladığı anlar ise kamerayla kaydedildi.

    Uludağ daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar #1

    Uludağ daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar #2

    Uludağ daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar #3

    Uludağ daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar #4


    İlginizi Çekebilir

    TUS 1. Dönem tercihleri başladı
    Gündem

    TUS 1. Dönem tercihleri başladı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    20 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    20 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir