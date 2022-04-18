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- Uludağ'daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar
Uludağ'daki günübirlikçilerin ayıdan kaçtıkları anlar
Kar kalınlığının yüksek olduğu ormanlarda yiyecek bulamayarak yerleşim alanlarına inen ayılar, tatilcilerin karşısına çıktı. Kişilerin panikle kaçma anı ise kameraya yansıdı.
- 18.04.2022 - 09:44
- Güncelleme : 18.04.2022 - 11:14
Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Uludağ'da kar kalınlığı 83 santimetre.
Kış turizminin vazgeçilmez durağı olan Uludağ ormanlarında bulunan hayvanlar ise soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanıyor.
Ayılar dağdan indi
Bu nedenle yerleşim yerlerine inen ayılar, Sarıalan bölgesindeki köşklerin bulunduğu yerde çöp kovalarını karıştırmaya başladı.
Yiyecek bulmak için mücadele veren ayılar, tatil için Uludağ'da giden günübirlikçilerin karşısına çıktı.
Uludağ’da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği VİDEO
Panikle kaçışma anı kamerada
İHA'nın haberine göre, şaşkına dönen kişilerin panikle kaçışmaya başladığı anlar ise kamerayla kaydedildi.