Uludağ'daki kayak yapmak isteyen turistlere uyarı: 'Korsan öğretmenlere dikkat' Kayak öğrenmek isteyenlerin akın akın geldiği Uludağ'da uzman kayakçılar, korsan eğitimcilere dikkat çekerek "Ufak bir hatanın geri dönüşü olmuyor” dedi.

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DHA

Bu yıl da kış turizmi oldukça canlı geçiyor.

Yurdun dört bir yanındaki kayak merkezleri yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ da ocak ve şubat aylarını, 'Beyaz Cennet' adına yakışır şekilde geçirdi.

Kayak öğrenmek isteyenler Uludağ'a akın etti

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 60’a ulaştığı, misafirhanelerin ise tam kapasite dolduğu Uludağ, hafta sonu da güneşli havada kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

1’inci ve 2’nci Oteller Bölgesi’ndeki kayak pistleri dolarken, telesiyej ve teleskilerde de uzun kuyruklar oluştu.

Kar yağışının aralıklarla etkisini gösterdiği Uludağ, kayak öğrenmek isteyenlerin de tercihi oldu.

"Sabah gelip akşam da dönebiliyorsunuz"

Uludağ’ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu söyleyen Eski milli kayakçı Yahya Usta, “Hızlı eğitim, özel ders çok önemli. Çünkü İstanbul'dan buraya sabah geliyor, akşam dönebiliyor. Diğer illerde yani başka bir ile gittiği zaman 1 gün yol sürüyor. Sabah gidiyorsun, akşam ancak otele yerleşiyorsun ve o gün konaklama ücreti veriyorsun. Ama Uludağ'ın böyle bir farklılığı var yani. Sabah gelip akşam da dönebiliyorsunuz ya da kalıp ertesi gün. Ama başka bir şehre gittiğiniz zaman, bir aileden 5 kişi gittiği zaman ciddi maliyetler çıkıyor. Uçak ücretleri, dönüş, oradaki harcanan ücretlerle Uludağ’da 1 gün tatil yapabiliyorsun.” diye konuştu.

"5 bin TL’ye kayağı öğreniyorsun"

Usta, kayağın her yaşta öğrenilebilecek bir spor olduğunu da belirterek şunları söyledi:

“Özel ders ücretimiz 2 bin TL, kayak ekipmanı günlük kiralama 750 TL, kayak kıyafeti 500 TL. Eğitim kısmından bahsediyorum. Konaklama derseniz 5 bin ile 6 bin lira civarı kişi başı konaklama yapabiliyor. 5 bin TL’ye kayağı öğreniyorsun. Ama her geldiğinde ders almıyorsun artık. O dersi bir kez alıyorsun. Bu biraz kilometre işi. Biz doğru yolu gösteriyoruz. Eğitimin figürlerini gösteriyoruz. Tatilci ya da oradaki öğrencimiz bunu tekrarlayarak daha çok pekiştiriyor.

Kilometre işi, yaptıkça daha iyi oluyorsun. Yaş fark etmiyor ama tavsiyem tabii ki 2,5-3 yaş başlangıç ama 5 yaşında algılama oluyor. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Artık herkes buz pateni yapıyor, tekerlekli paten yapıyor. Bu biraz daha çocuklarda işi kolaylaştırıyor. Bir de sakatlık korkusu yok onlarda. Korku olmadığı için onlar biraz daha hızlı yol alıyor. Ama burada herkes bir şekilde öğreniyor kaymayı.”

"Korsan eğitim kayak keyfini kabusa dönüştürebilir"

Geri dönüşü olmayan sakatlanmaların yaşanabileceğine dikkat çeken eski milli kayakçı Yahya Usta, “Nitekim son zamanlarda bir rallici sanırım bir sakatlık geçirdi ve hala hastanede yatmakta. Burada belgesi olan eğitmenlerden ders alınması gerekiyor. Ülkemizde 400 tane kayak öğretmeni var. 5 bin tane kayak antrenörü var. Kayak öğretmeni ücretli ders yapabilir. Kayak antrenörü ise sadece sporcu yetiştirir. Buradaki alanları belirlemek gerekiyor. Yerel yönetimden bu anlamda destek istedik. Federasyonumuzdan da destek istedik.

İnanın ki geriye dönüşü olmuyor. Kayak öğretmeni belgesi olan arkadaşlarımızdan ders alınması gerekiyor. Korsan taksici gibi bir şey bu. Ama burada bir de sakatlık söz konusu. Tamamen fiziken bu işe kendini odaklıyorsun. Ayak çalışıyor, kafa çalışıyor, bütün vücut çalışıyor. Ufak bir hatanın geri dönüşü olmuyor. Korsan eğitim kayak keyfini kabusa dönüştürebilir. Kayak öğretmeni belgesi olan, kayak öğretmenlerinden ders alınması gerekiyor. Korsandan alınmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)