Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından şiir, resim, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter kategorilerinde, yarışmalar başlatıldı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı(TDPV); şiir, resim, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter kategorilerinde, "Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları" başlattı.

Bu yarışmalarla, ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran'ın tanıtılması, anlaşılması, yaşattığı evrensel değerlerin ve prensiplerin hatırlatılması ve günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

HER YAŞ GRUBU KATILABİLECEK

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan'dan her yaş grubundan kişiler yarışmalara katılabilecek.

İlkokul ve ortaokul grubu için resim, masal/öykü, lise grubu için şiir, resim, masal/öykü ve deneme, ön lisans, lisans ve lisansüstü için deneme ve makale, profesyonel-yetişkin grubu için de senaryo, kısa film ve Ahi Baba çizgi karakter kategorilerinde başvuru yapılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 NİSAN

Başvuru ve değerlendirme süreçleri, "www.ahievran.org" internet sitesi üzerinden yürütülecek yarışmalara, 15 Nisan 2022'ye kadar başvuru yapılabilecek.

ESERLERİ JÜRİ DEĞERLENDİRECEK

Yarışmalara sunulan eserleri, önce Ahilik konusunda bilgi ve tecrübeye sahip akademisyenlerin yer aldığı Danışma Kurulu inceleyecek. Danışma Kurulunun ön onayından geçen eserler, jüri üyeleri tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri esas alınarak puanlanacak.

Tüm yarışmalar için değerlendirme sürecinin haziran ayının sonuna kadar tamamlanarak sonuçların ilan edilmesi planlanıyor.