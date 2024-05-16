'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' nefes kesti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı' nefes kesen anlara sahne oldu.

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DHA

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve 6 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, eşsiz anlara sahne oldu...

Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı.

2009 yılından itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Personel kurtarma, yakın hava desteği...

Jetler, HİT (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.

İlgiyle izlendi

17 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikatta, bugün basın günü düzenlendi. Düşman kampına sızıp, ele geçirilmesi planlanan tatbikatın senaryosu gereği, önce hava savunma tehdidi olarak görülen bir hedef insansız hava aracı ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi. Katar uçağıyla bölgeye, yerde işaretleme yapıp, hava unsurları yönlendirecek tim paraşütle indirildi. Daha sonra F-16'lar, işaretlenen hedefleri vurdu.

3 helikopter de taarruz sırasında yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alıp, yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılmasıyla helikopterler top atışıyla karşılık verdi.

715 personel görev aldı

Tatbikata; Hava Kuvvetleri'nden 4 adet F-16 uçağı, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 2 adet AS-532 (Cougar tipi helikopter), 3 personel kurtarma timi, 1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 2 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Azerbaycan'dan 2 adet SU-25 ve 2 tim, Polonya'dan 2 JTAC timi, Katar'dan 2 adet NH-90, 2 AH-64 ve AW139 helikopterleri, 2 adet TB-2 İHA, 1 Adet C-17, Romanya'dan 2 adet IAR-330 helikopteri 2 tim, Suudi Arabistan'dan 2 tim katıldı. Tatbikatta 715 personel görev aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)