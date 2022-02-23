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    Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

    Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.
    • AA
    • 23.02.2022 - 21:31
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    Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

    Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

    5 kanun teklifi de kabul edilerek yürürlüğe girdi.

    KABUL EDİLEN TEKLİFLER

    Genel Kurul'da kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

    - Türkiye ile Ruanda Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

    - Türkiye ile Ruanda Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

    - Türkiye ve Brezilya Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

    - Türkiye ile Tunus Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

    - Türkiye ile Belarus Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

    Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

    Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi #1


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