Uluslararası basın İstanbul Mitingi'ni manşetlerine taşıdı: Dünyadaki en kalabalık miting olabilir Milyonların akın ettiği Büyük İstanbul Mitingi'ni dünya basını da yakından takip etti. Mitingi manşetlerinden veren yayın kuruluşları kalabalığa karşılık şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bugün İstanbul'da gövde gösterisi yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen mitinginde milyonlarca vatandaşla buluştu.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlar akın akın İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.

Resmi rakamı açıkladı

Miting alanındaki kalabalığı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamın 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi.

Dünya basını da bu büyük gövde gösterisini manşetlerinden verdi.

Dünya basını şaşkın

21 yıllık iktidarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kalabalığı nasıl toplayabildiğini soran dünya basını şaşkınlığı gizleyemedi.

"Dünyadaki en büyük mitinglerden birisi"

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulundu.

"21 yıla rağmen bu kadar kalabalık toplaması çok ilginç"

Bir diğer yayın kuruluşu ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç.." ifadelerini kullandı.