Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda ilk dersi Fahrettin Altun verdi

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, Antalya’da başladı. Birçok ülkeden gelen iletişim fakültesi öğrencilerini ağırlayan forumda ilk ders, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 6-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu'nda ilk ders, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından verildi.

Altun, genç iletişimcilere 'Türkiye İletişim Modeli'ni anlattı.

Geçen yıl aralık ayında dünya çapında uzmanları ve üst düzey yetkilileri bir araya getiren 'Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin yan etkinlikleri arasında yer alan 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu', ilk kez düzenlendi.

AA'nın haberine göre; açılışa Altun’un yanı sıra AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, medya kurum yöneticileri ve çok sayıda genç iletişimci katıldı.

13 ülkede iletişim öğrencileri meydana geldi

Forumda 13 ülkeden ve 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisi bir araya geldi.

Forumda, gençlerin iletişim alanının uzman isimleriyle buluşturulması, öğrencilerin mesleki alandaki teorik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, stratejik iletişimden görsel tasarıma, savaş muhabirliğinden dijital medyaya, kurumsal iletişimden hikaye anlatıcılığına kadar iletişim alanında öne çıkan konu başlıklarında eğitimler, atölyeler ve paneller yapılacak.