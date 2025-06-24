Bilal Erdoğan: Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğiz

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) 17. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

2004 yılından bu yana Türk girişimciler tarafından kurulan üniversiteden; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlamış 277 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

"BİZ TÜRKİYE'DEKİ BOSNA SEVDALILARI"

Törende İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, mezuniyetin önemine değinerek, "Bizler, Türkiye'deki Bosna sevdalıları olarak üniversitemizi, Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

IUS'un, Bosna Hersek'in gücüne katkı sağlamak adına gençlere yatırım yaptığını vurgulayan Erdoğan, ayrıca, üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi'nin Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile çift diploma programıyla hizmet vereceğini belirtti.

Bosna Hersek'i daha güçlü, daha müreffeh bir ülke yapmak için buranın gençlerine yatırım yapmayı kendine şiar edinmiş bir üniversite. Bu seneden itibaren Tıp Fakültesi, Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile çift diploma programı başlatılacak. Bizler, Türkiye'deki Bosna sevdalıları olarak üniversitemizi, Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğiz.

"BOSNA HERSEK TÜKRİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgede barışı sağlama konusunda önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Erdoğan, Bosna Hersek'in Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgedeki barışın teminatı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

Düşünün ki Aliya İzetbegoviç gibi fikir önderlerini yetiştirmiş bu topraklar, 21. yüzyılda fikirleriyle dünyadaki Müslümanlara ışık tutan bir liderden bahsediyoruz. Her yönüyle biz Bosna Hersek'in destekçisi olmaya devam edeceğiz hem de bu topraklarda barışın egemen olması için bütün bu bölgedeki halklarla güçlü diyalog ve ilişkileri sürdürmeye devam edeceğiz.

MEZUNLAR VE EĞİTİMCİLERDEN KUTLAMA

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, akademik eğitimin gerçek hayatta uygulanmasının önemini dile getirdi. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde sürdürülen çalışmaları aktardı.

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu, Gazze'deki üniversitelerin bu yıl mezun verememesinin uluslararası bir ayıp olduğunu belirtti ve ilim ile irfanın bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Nurettin Alan gibi önemli isimlerin de katıldığı tören, mezun öğrencilere diplomalarının takdim edilmesiyle son buldu.