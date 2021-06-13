Uluslararası seviyede aranan terörist Hatay’da yakalandı

MSB, Hatay'da 12 şahsın yakalandığını, içlerinden birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu duyurdu.

Hudut Kartalları, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışanlara nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hatay'da Hudut Kartalları tarafından 12 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerden birinin uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan terörist olduğu duyuruldu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda “Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor. Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.” denildi.

Paylaşımda teröristin fotoğrafı da yer aldı.