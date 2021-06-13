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    Uluslararası seviyede aranan terörist Hatay’da yakalandı

    MSB, Hatay'da 12 şahsın yakalandığını, içlerinden birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 15:34
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    Uluslararası seviyede aranan terörist Hatay’da yakalandı

    Hudut Kartalları, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışanlara nefes aldırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hatay'da Hudut Kartalları tarafından 12 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

    Şüphelilerden birinin uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan terörist olduğu duyuruldu.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda “Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor. Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.” denildi.

    Paylaşımda teröristin fotoğrafı da yer aldı.

    Uluslararası seviyede aranan terörist Hatay’da yakalandı #1

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