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Güvenlik güçleri, huzuru sağlamak ve suçun önüne geçmek için operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonlarla suçluya ve suça geçit verilmiyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da uluslararası suç örgütlerine düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, tek tek rakam vererek üst düzey örgüt üyelerinin gözaltına alındığını söyledi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"13 MİLYAR TL MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Hedefimizde 4 ayrı uyuşturucu satan örgüt vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu satıcılığı kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma ile şantaj gibi suçlar işlendikleri belirlendi.



Toplam 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon sürüyor. 13 milyar TL mal varlığına el konuldu.

"ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR BİR DARBE İNDİRDİK"

Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi. Europol kilit rol üstlendi. Bu iş birliği ile hedefteki şahısların takibi sağlandı. Bu iş birliği sayesinde polislerimiz Europol merkezine giderek Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştılar. Suç ağları tespit edildi. Dünyanın 4 bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdik.

"SINIR ÖTESİ SUÇLARDA SINIR TANIMIYORUZ"