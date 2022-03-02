Uluslararası Sürdürülebilir Kadın Platformu ve Zirvesi için geri sayım

Pakistan-Türkiye İz Bırakan Eylemlerin Başkahramanları, 2022 yılı Uluslararası Sürdürülebilir Kadın Platformu ve Zirvesi’nin İlki 29 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Emel Ercan İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Emel Ercan ve Kays Ajans Başkanı Ayşe Gündoğdu, 21-27 Şubat 2022 tarihinde Pakistan'ın İslamabad ve Karachi şehirlerini ziyaret etti.

Gündoğdu ve Ercan ziyarette, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Pakistan Hükümet yetkilileri, senatör ve parlamento üyelerinden oluşan bürokratlarla bir araya geldi.

Türkiye genelinde uluslararası marka değerine sahip birçok kişi ve kurumun iletişim ve marka danışmanlığını yürüten Emel Ercan ve Ayşe Gündoğdu, sahip olduğu birikim, sosyal ve beşeri ilişkilerinin gelişimi temelindeki hizmetlerini uluslararası arenaya taşıyarak, Pakistan & Türkiye İz Bırakan Eylemlerin Başkahramanları, 2022 yılı Uluslararası Sürdürülebilir Kadın Platformu ve Zirvesi için çalışmalarına başladı.

İLK ZİRVE 29 MART'TA İSTANBUL'DA

Kadın nüfusunun farkındalığını vurgulamak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında kadının dünyadaki önemi başta olmak üzere; sosyal açıdan güçlenmesini sağlamak, ekonomide kadınların yer aldığı rolleri tanımlamak, liderlik ve bütünsellik anlayışı ile geliştirilen Pakistan & Türkiye ‘İz Bırakan Eylemlerin Başkahramanları’ 2022 yılı Uluslararası Sürdürülebilir Kadın Platformu ve Zirvesi’nin ilkini 29 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleşeceğini belirtti.

Pakistan & Türkiye ‘İz Bırakan Eylemlerin Başkahramanları’ 2022 yılı Uluslararası Sürdürülebilir Kadın Platformu ve Zirvesi’nin etkili program içeriği ve geliştirdiği içerik planlamalarında; kadınların başarılarını ve global arenada yer edindiği alanlara değiniyor.

ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ EKSİKLİKLER ANALİZ EDİLEREK, ÇÖZÜMLER ORTAYA KONUYOR

Kadın olarak gündeme ve ekonomiye katkı hedefi ile şekillendirilmiş zirvemizde; sağlıktan, hukuka, göç sorunlarından; sosyal statüye, dijital çağın kadınlarından, şiddet gören kadınlara ve siyaset, bilim, medya, iş dünyasından nitelikli temsilcilerine kadar, tam anlamıyla ele aldığımız gündemlerimiz oluşuyor.

Kadınların tüm bu alanlarda güçlenmesinin önünde bulunan eksikleri analiz ederek, kamu ve özel sektör paydaşları arasında politika diyaloğunu kolaylaştırmak ve bu engellerin aşılmasına yönelik adımlar atılmasına destek olmak bütünsel ve kapsayıcı ilkelerimiz arasında yer alıyor.

Dış politika ve diploması alanlarında etkisi yüksek ve efektif bir algı yaratması planlanan Pakistan & Türkiye ‘İz Bırakan Eylemlerin Başkahramanları’ 2022 yılı Uluslararası Sürdürülebilir Kadın Platformu ve Zirvesinde bilinçli bir birey olma ilkesi ile sağlıklı toplumlar oluşturma hedefi doğrultusunda hareket ediyor.

4 PANEL, 8 OTURUM, 40 AYRI GÜNDEM VE ALANINDA UZMAN ÇOK SAYIDA KONUŞMACI...

Bu bilinç ile kardeş ülkemiz olarak anılan ve gönül bağlarımızın bir olduğu Pakistan ülkesi ile Pakistan & Türkiye ‘İz Bırakan Eylemlerin Başkahramanları’ 2022 yılı Uluslararası Sürdürülebilir Kadın Platformu ve Zirvesi’nin ilkini hayata geçiriyor. Bu yıl içerinde 4 defa düzenlenecek panel; 4 Panel, 8 Oturum, 40 ayrı Gündem ve 40 alanında uzman konuşmacı ile gerçekleşecek. Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde 5. sırada yer alan Pakistan ülkesi nüfus yoğunluğunun günden güne artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Buna paralel kadının önemi ve hayattaki bütünsel duruşu ile iki ülkenin bağlarını pekiştirmeyi insana değer felsefesi ile hareket etmeyi hedefliyor.

YEŞİL İŞ, SOSYAL SORUMLULUK VE DUYARLILIK PROJELERİNDE AKTİF ROL

Emel Ercan ve Ayşe Gündoğdu olarak sorumluluklarımızın bilinci ile hareket ederek, iletişim yönetimi stratejilerimizin tümünde uzmanlaştırılmış hizmetler ve faaliyetler ile 360 derece ajans hizmeti veriyoruz. Tüm sektörlerde ve uluslararası projelerde anılarak, marka değerine sahip, profesyonel ve çağdaş hizmeti benimsemiş, etik ve sürdürülebilirlik ilkelerini her zaman daha iyiye ulaştırmayı hedefleyen yaklaşımımız ile hareket ediyoruz.

Medya, iletişim, reklam, proje yönetimi, organizasyon hizmetleri, medya satın alma, basın danışmanlığı, dijital mecra yönetimi ve 50’ye yakın profesyonel hizmet kalemi ile kişi ve kurumların iletişim faaliyetlerini en üst seviyeye çıkartıyor. Sürdürülebilirlik ilkesi ve artı değer felsefesi ile yeşil iş, sosyal sorumluluk ve duyarlılık projelerinde de aktif rol alıyoruz.

KURUMLARIN FORM VE İŞLEYİŞLERİNİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAK ÖNGÖRÜLÜYOR

İş birliği içinde olduğumuz veya olacağımız kişi ve kurumlara katma değeri yüksek iletişim ve marka planlamaları alanları yaratarak, özgün bir yapıda var olma kavramı ile; kurumların form ve işleyişlerini üst seviyeye çıkartmayı ön görüyoruz.

İş birliği içinde olduğumuz firmaların yaratıcılık ve marka konumlandırma süreçlerinde göz alıcı farkındalık ve bilinirlik yaratarak, sektöründe önemli ve kalıcı değerler bırakmak önceliklerimiz arasındadır.” Ülkemiz adına Pakistan başta olmak üzere bağlantıda olduğumuz referans ülkelerimiz ile “Artı değer, markanıza değer” ilkesi ile iletişim kavramlarınızı yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz.