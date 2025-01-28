Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi açılıyor

AA

Türk devletleri arasında ilişkiler gün geçtikçe gelişiyor...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

ULUSLARARASI TÜRK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTESİ

Buna göre, üniversitede mühendislik, inşaat, lojistik, bilgi teknolojileri, sağlık, ziraat, gıda mühendisliği, ekonomik ve sosyal bilimler gibi branşlarda uluslararası standartlara uygun eğitim verilecek.

TÜRKİYE'NİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ EĞİTİM MÜFREDATLARI ESAS ALINACAK

2025-2026 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek üniversitedeki eğitim sisteminde uluslararası sıralamada ilk 1000 üniversite arasında yer alan Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarındaki eğitim müfredatları esas alınacak.

Özbekistan'daki yasalara göre faaliyet gösterecek üniversitenin faaliyeti ve koordinasyonu için yönetim kurulu oluşturulacak.