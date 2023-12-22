Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan, MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin'de tutuklandı.

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İHA

MİT ve emniyetten Mersin’de uyuşturucuya darbe...

Güvenlik güçleri uyuşturucu ile olan mücadelesine ara vermeksizin devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi Mersin’de eklendi.

Şafak operasyonu yapıldı

MİT’in tespit edip emniyetin operasyon düzenlediği uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan, Mersini'n Mezitli ilçesin de şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

MİT tespit etti

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Özel harekat operasyon düzenledi

Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat ve drone destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)