Uluslararası Uzay İstasyonu ve Ay aynı karede

Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sürüyor.
İstasyonda, Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria ile yemek yediği anları sosyal medyada paylaşan Gezeravcı, bol beğeni ve yorum almıştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay ile görüntülendi
Son olarak Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay ile birlikte fotoğraflandı.
Saatte 28.000 km hızla Dünya etrafında dönen istasyon, 24 Ocak tarihinde dolunay ile kesişme noktası olan Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden çekildi.
Bu etkileyici kareler görenleri heyecanlandırdı.
Gezeravcı çalışmalarına devam ediyor
Öte yandan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdüyor.
Gezeravcı, uzayda kaldığı 14 gün boyunca çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarında misyon için hazırlanan, TUA ve TÜBİTAK Uzay Komisyonunca belirlenen 13 önemli deney çalışması yapacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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