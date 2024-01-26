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Uluslararası Uzay İstasyonu ve Ay aynı karede

Uluslararası Uzay İstasyonu ve Ay aynı karede İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay ile aynı karede görüntülendi. Görenleri mest eden fotoğraf, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden çekildi.