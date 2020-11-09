1999 döneminde yaşanan depremle İzmir depremini kıyaslayan İyi Partili vekil Ümit Dikbayır, Ecevit hükümetinin bugünkü hükümetten daha başarılı olduğunu savundu.

Habertürk'te Kübra Par ile Açık ve Net programında, dün gece İzmir depreminin yansımaları ele alındı.

Programa, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın deprem tartışması damga vurdu.

Hükümetin İzmir depreminde yaraları sarmak için başarılı olamadığını söyleyen Dikbayır, İzmir depremini 1999 depremiyle kıyasladı.

"1999 depremini yaşamış biriyim. Sakaryalıyım ben, 99 depremini size şiir gibi anlatırım." diyen İyi Partili vekil, "Ben 1999'u da İzmir'i de gördüm. Gözlerimizle iki depremi de gördüm." diye konuştu.

Nagehan Alçı ise, "Ailem depreme Hendek'te yakalandı. 99 depremi ile bugün arasında kıyas kabul etmez." dedi.

"ECEVİT HÜKÜMETİ DAHA BAŞARILIYDI"

Dikbayır, canlı yayında daha sonra deprem yönetim faaliyetinde dönemim Bülent Ecevit hükümetinin bugünkü hükümetten daha başarılı olduğunu vurgulayarak "1999 depreminde Ecevit hükümeti çok daha başarılıydı. O günkü şartlarda bu büyük bir başarı." dedi.

Ümit Dikbayır: 1999 depreminde hükümet daha başarılıydı İZLE

Nagehan Alçı ise, "O depremde Bülent Ecevit 5 saat haber alamamıştı. Türkiye arama kurtarma konusunda 21 yılda önemli bir mesafe katetti. " ifadelerini kullandı.

1999 depreminin görüntüleri HABERİ TIKLA