Ümit Dündar, yaş haddinden emekliye sevk edildi

15 Temmuz'da darbecilere karşı başarılı mücadele ortaya koyan Orgeneral Dündar için YAŞ doğrultusunda emeklilik kararı çıktı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

DÜNDAR İÇİN EMEKLİLİK KARARI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, alınan karar doğrultusunda yaş haddinden emekliye sevk edildi.

Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Erdoğan’ın Marmaris’ten ayrılarak İstanbul'a gelmesi, güvenliğinin sağlanması ve sonraki süreçte önemli bir rol oynadı.

DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI BAŞARIYLA MÜCADELE ETTİ

Darbe girişimine karşı Dündar, başarılı mücadele ortaya koyan komutanlardan biri olarak biliniyor.

Dönemin 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Ümit Dündar, kaçırılmaya teşebbüs edilmiş, ancak darbeci askerler bunda başarılı olamamıştı.

ÜMİT DÜNDAR KİMDİR

1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle, 1975 yılında da İstihkâm Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisi'nden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu.

2001'DE TUĞGENERAL OLDU

Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti.

GEÇİCİ VEKALETLE GENEKURMAY'A ATANDI

Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2016 askeri darbe girişimi sonrası Genelkurmay Başkanlığı'na geçici vekalet ile atandı.