Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

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Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat'ı partisinin spordan sorumlu başdanışmanı görevine getirdi.
Ümit Özdağ, Ümit Özat'ın yeni görevini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla duyurdu.
Ümit Özat, Zafer Partisi'nin spordan sorumlu başdanışmanı oldu
Özdağ, Özat'ın yeni görevi ile ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insanı Ümit Özat, Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir.
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