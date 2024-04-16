Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı Ümit Özat'ın, Zafer Partisi'nin spordan sorumlu başdanışmanlığı görevine getirildiği açıklandı.

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Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat'ı partisinin spordan sorumlu başdanışmanı görevine getirdi.

Ümit Özdağ, Ümit Özat'ın yeni görevini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla duyurdu.

Ümit Özat, Zafer Partisi'nin spordan sorumlu başdanışmanı oldu

Özdağ, Özat'ın yeni görevi ile ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı: