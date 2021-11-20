Parti il binasının açılışı için Sivas’a gelen Özdağ, burada yaptığı açıklamalarda, “Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı TBMM’ye teslim edeceğiz” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, parti il binasının açılışında bulunmak ve bir dizi ziyaret için geldiği Sivas'ta, açılış öncesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnafla sohbet eden Özdağ, partilerinin sığınmacıların Türkiye’den gönderilmesi için başlattığı 10 milyon imza kampanyası için destek istedi.

“İKİ İTTİFAKA DA EŞİT DURUMDAYIZ”

Burada esnafın 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde hangi ittifakı destekleyeceklerini sorması üzerine Özdağ, "Biz iki ittifaka da eşit durumdayız. İkisini de eleştiriyoruz. Ona o zaman karar vereceğiz." dedi.

“SİZ ALIN SİZ BESLEYİN, DİYECEĞİZ”

Parti binasının açılışına geçen Özdağ, sığınmacılar konusunda yaptıkları çalışmaları tüm engellemelere rağmen ısrarla sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceğiz ama aynı zamanda Suriyelilerin, Afganların ve diğerlerinin Türkiye'de kalmasın isteyen ülkelerin büyükelçilerine vereceğiz. 'Siz alın, siz besleyin' diyeceğiz.

“KİMSE ANADOLU’YU GÖÇÜN MERKEZİ HALİNE GETİREMEZ”

Kimse Anadolu'yu, Türk milletinin vatanını bütün dünyadan göçün merkezi haline getiremez. Kimse Türk milletinin cebindeki parayla bu göçleri finanse etmesini ve Türkiye'nin bir yıkıma doğru sürüklenmesine destek olmamızı beklemesin.”

Zafer Partisi için 2023 seçim kampanyasının başladığını belirten Ümit Özdağ, 2023'e kadar büyük gayretle çalışacaklarını vurguladı. Konuşmanın ardından Zafer Partisi Sivas İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

Ümit Özdağ: 10 milyon imzayı, TBMM'ye teslim edeceğiz VİDEO

