Ümit Özdağ: Az önce Süleyman Soylu ile küfürleştik

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasında nabızlar yeniden yükseldi. Özdağ, Twitter paylaşımında, Soylu ile bu kez telefonda küfürleştiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında ipler geriliyor...

Mültecilere olan düşmanlığıyla bilinen Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki gerginlik, mayıs ayında gözler önünde yaşanmaya başladı.

"Adam yerine koymam"

Ümit Özdağ'ı, katıldığı bir TV programında 'Operasyon çocuğu' olarak adlandıran Süleyman Soylu, "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfeli safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'na gitti

Yayının ardından atağa geçen Özdağ ise, "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." ifadeleri sonrasında bakanlığa yürümüştü.

Bakanlığa 100 metre mesafe kalana kadar yürümesine izin verilen Özdağ, polis tarafından geri püskürtüldü. Bakanlık önüne gitmesine izin verilmeyen Özdağ, ümidi keserek basın açıklaması yaparak meydan okumasına devam etti.

İkili arasındaki aylara dayanan husumet, bugün yeniden alevlendi.

Telefonda küfürleştiler

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini açıkladı.

"Yeri ve zamanı sen belirle"

Özdağ'ın paylaşımı ise şu şekilde;

"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı."