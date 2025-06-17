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İHA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün hakim karşısında...

Özdağ'ın, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava, bugün görülüyor.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmada, Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

SAVCI TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada Özdağ, Cumhuriyet Savcısının önceki celsede açıkladığı mütalaaya karşı savunma yapıyor.

Ayrıca savcı, Ümit Özdağ’ın hapis cezası almasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

TUTUKLULUK SÜRECİ

Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi.

Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasına ek olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması da eklendi.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Özdağ, oradan savcılığa gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın göçmenlerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.

Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.

Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü.

Özdağ’ın paylaşımlarının 'halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamına girdiği ifade edildi.