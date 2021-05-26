Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu soruşturmasında ifade verdi

İyi Partili Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Özdağ, "Yapılan yanlışları Türk milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İyi Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Özdağ'ı bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağırmıştı.

Özdağ, bugün ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Özdağ, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"YANLIŞLARI TÜRK MİLLETİNİN ÖNÜNE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özdağ açıklamasında, "Savcılığın bilgime başvurmak üzere davetine icabet ederek bugün Çağlayan Adliyesi'nde sayın savcıyla görüştüm. Daha önce kamuoyuyla paylaştığım hususları sayın savcıyla da paylaştım. Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehditi olan FETÖ'yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün Türkiye'ye karşı son Haçlı Seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Ancak bugün yürütülen mücadele stratejik planlamadan çok uzak, eksik, hatalı bir mücadele. Ama biz siyasette bulunduğumuz yerde bu mücadeleyi sonuna kadar ilk günden beri nasıl sürdürdüysek bundan sonra da böyle sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Yapılan eksikleri yanlışları da söylemeye ve Türk Milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu soruşturmasında ifadesine başvuruldu

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Özdağ konuşmasını, "İyi Parti; Atatürk'e, İstiklal Harbine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı vatansever Türk Milletçisi insanlar tarafından kurulmuş bir partidir. Onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar ve paraşütle FETÖ iktisatlıların partiye getirilmesine müsade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar. Diğer partilerde ne kadar FETÖ'cü FETÖ iktisatlı olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Atatük çizgisindeki Türk Milliyetçilerinin olduğu yerde ne FETÖ'cü olur ne PKK sempatizanı olur ne de başka bir terör örgütüyle iktisatlı olan kişi ve yapılar olur. Bugüne kadar mücadeleyi nasıl verdiysek bundan sonraki siyasetimizde de öyle vereceğiz." sözleriyle sonlandırdı.