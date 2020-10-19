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    Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçladı

    Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçladı

    İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 21:30
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 21:30
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    İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

    Partinin ağır toplarından olan Özdağ, programda çok çarpıcı ifadeler kullandı.

    "BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR"

    Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi.

    Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, ''Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında bir olumsuz bilgi yok dediklerini bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim." ifadelerini kullandı.

    Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçladı- İZLE

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ENVER ALTAYLI VURGUSU

    Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın yeğeni olması ile Kazakistan’da bulunduğu yıllarda, daha sonra FETÖ'den kapatılan Kazak Türk İş Adamları Derneği (KATİAD)'nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.

    BUĞRA KAVUNCU'DAN YANIT

    İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın iddialarını "iftira" olarak yorumlarken, yarın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gideceğini belirterek şunları söyledi:

    "Allah herkesi kuru iftiradan saklasın. Yarın savcılığıa suç duyurusunda bulunacağım. Bahsedilen Kazakistan'daki dernek, ülkedeki tek iş adamları derneğiydi. 2007'den 2010'a kadar yönetim kurulu başkanıydım. Ondan sonra Kazakistan'dan ayrıldım. Sanki Fettah Tamince ile aynı dönemde çalışmışız izlenimi yaratıldı. Bu iftiralarla sonuna kadar hesaplaşacağım. Bütün sülalesi Türk milliyetçiliğine hizmet etmiş birini linç etmeye çalışmak kimsenin haddi değil."

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