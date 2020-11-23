Ümit Özdağ, Habertürk kanalında katıldığı programda, "Demirtaş'a evinizde kahvaltı ikram ediyorsunuz da, Genel Merkez'de Ümit Özdağ'a bir çay ikram edemeyecek misiniz?" dedi.

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk kanalında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı.

Programda Özdağ, Kübra Par, gazeteci İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

"BU KONGREDEN BUĞRA KAVUNCU HARİÇ HERKES ZARARLI ÇIKTI"

İsmail Saymaz'ın, "kongrede isminiz kasten o listede olmasaydı o günkü tavrınızı gösterir miydiniz?" sorusu üzerine Özdağ, "Evet, çünkü bu kongre partinin çizgi değiştirme kongresi oldu. Bu kongreden İYİ Parti zararlı çıktı, Akşener zararlı çıktı, Koray Aydın zararlı çıktı, kara listeye girenler zararlı çıktı, herkes zararlı çıktı. Ama bu kongreden bir galip çıktı; Buğra Kavuncu ve bundan sonraki süreç için de, Akşener sonrası süreç içerisinde raylar döşendi.





"DEMİRTAŞ'A KAHVALTI İKRAM EDİYORSUNUZ DA ÜMİT ÖZDAĞ'A ÇAY İKRAM EDEMEYECEK MİSİNİZ"

Parti ideolojik bir kırılma içerisine girdi. Eğer bunu parti içerisinde halletmek mümkün olsaydı, yine parti içerisinde halletmenin mücadelesini verirdim. 1 ay bekledim. Bütün bunları görmeme rağmen, yine konuşalım, siz Demirtaş'a evinizde kahvaltı ikram ediyorsunuz da, Genel Merkez'de Ümit Özdağ'a bir kahve ya da çay ikram edemeyecek misiniz?" Şeklinde cevapladı.

Ümit Özdağ: Demirtaş'a kahvaltı ikram ediyorsunuz da bana çay ikram edemeyecek misiniz İZLE