Haber Merkezi

Siyasetin gündemi bir kez daha hareketlendi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecridi kalkarsa gelip DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşması ve teröre son verme çağrısında bulundu.

"GELSİN DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞSUN"

Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ: İNANILIR GİBİ DEĞİL

Öcalan için 'umut hakkı'nı da gündeme getiren Devlet Bahçeli'ye, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi.

X hesabından Bahçeli'nin sözlerini paylaşan Özdağ, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.