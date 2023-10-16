Ümit Özdağ: Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır Filistin'de yaşanan İsrail zulmünü görmezden gelen Ümit Özdağ, Filistin davasının Müslümanların ve Türklerin değil Arapların davası olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözü önünde Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor.

7 Ekim'de başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor.

Gazze tarafından yapılan roket atışlarına karşı yine orantısız bir şekilde ve sivilleri hedef alan saldırılarına başlayan İsrail, operasyonun 10. gününde.

Bu süre zarfında yine vahşet yaşandı.

Ölü sayısı 3 bine dayandı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 2 bin 750 kişi öldü, 9 bin 700 kişi yaralandı.

Ölüm ve vahşetin yanında enerji, barınma ve susuzluk sorunları yaşanıyor.

Adeta bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze, İsrail ablukası altında adeta can çekişiyor.

Başta Türkiye olmak üzere islam aleminde büyük bir öfke ve acı hakim.

Ümit Özdağ zulmü görmezden geldi

Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde İsrail zulmüne karşı gösteriler düzenlenirken her fırsatta ırkçılığa varan milliyetçi söylemleri ile gündeme gelme çabasıyla tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine boş durmadı.

"Filistin davası İslam davası değildir"

Özdağ, katıldığı bir programda, Filistinlileri ve Filistin davasını sahiplenen Türkleri hedef aldı.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Filistin davası İslam davası değildir. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası, Filistinli Arapların davasıdır.



Biz Filistin'i vermemek için Hristiyan ordusuyla savaştık, o zaman yanımızda değildiniz.

Özdağ'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı.