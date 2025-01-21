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Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan soruşturma ile gündemde..

19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Özdağ, sonrasında eleştirilerin hedefi oldu.

Ayrıca bu kapsamda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Özdağ hakkındaki soruşturma, Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle başlatıldı.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı.

Ümit Özdağ, sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince İstanbul’a getirildi.

"DOSYASI TERÖR SAVCILIĞINA TESLİM EDİLDİ"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Özdağ'a ilişkin bir bilgi verdi.

X hesabından paylaşım yapan Çolak, Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına verildiğini aktardı.

Çolak şu ifadeleri kullandı:

Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır.

ÖZDAĞ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Özdağ halkı kim ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sabah saatlerinde yaşanan gelişmede Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın serbest bırakıldığı iddia edildi.

Açıklama, Özdağ'ın avukatlarından geldi.

BAŞSAVCILIK İDDİALARI YALANLADI

Ümit Özdağ'ın avukatlarının açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilişkin "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerine yer verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI

Gelen son dakika bilgisinde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı açıklandı.

Karar 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu'ndan verildi.