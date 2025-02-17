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İHA

19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında da iddianame hazırlandı.

Özdağ hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçunu işlediği, Cumhurbaşkanı'na yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi.

4 YIL 8 AY HAPİS İSTENDİ

Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu belirtilerek 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istenildi.