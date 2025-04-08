Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

Daha sonrasında hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, soruşturma kapsamında 21 Ocak’ta tutuklandı.

SORUŞTURMASI GENİŞLETİLDİ

Marmara Cezaevi'ne gönderilen ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından serbest bırakılan Özdağ’ın soruşturması, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan genişletilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Marmara Cezaevi'nde bulunan Ümit Özdağ hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı..

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi.

7 YIL 10 AY 15GÜNE KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

TUTUKLULUK SÜRECİ

Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi.

Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasına ek olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması da eklendi.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Zafer Partisi Lideri Özdağ, oradan savcılığa gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

MÜLTECİLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.

Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.

Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü.

Özdağ’ın paylaşımlarının 'halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamına girdiği ifade edildi.