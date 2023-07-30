Ümit Özdağ: İyi Parti seçmeni ikinci turda sandığa gitmedi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İyi Parti'ye oy veren insanların ikinci turda sandığa gitmediğini söyleyen Ümit Özdağ, "Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey’e vermemişler" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sandıktan çıkan sonuçla hayal kırıklığına uğrayan muhalefet, seçimleri bir türlü atlatamadı.

Yaşanan mağlubiyetin nedenleri araştırılmaya devam ederken altılı masada bulunan partiler birbirlerini suçlamaya başladı.

Bu duruma Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ da dahil oldu.

Özdağ, Mavi Karadeniz TV'de katıldığı 'Liderler Özel' programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'İyi Parti seçmeni ilk turda oy verdi ancak ikinci turda sandığa gitmedi'

Kılıçdaroğlu'yla yaptığı gizli protokolün ortaya çıkmasının ardından canlı yayın konuğu olan Özdağ, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ümit Özdağ, ilk turda İyi Parti'ye oy veren seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi.

Sözlerine devam eden Özdağ bu kez de İyi Parti seçmeninin ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini ifade etti.

"Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey’e vermemişler"

Özdağ daha sonra ise, İyi Parti tabanının Kılıçdaroğlu'nu tercih etmediğini bir kez daha söyledi.

Özdağ konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ilk kez açıklıyorum, İyi Parti’ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey’e vermemişler."