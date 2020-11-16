Ümit Özdağ, İyi Parti'den ihraç edildi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden ihraç edildiği açıklandı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla itham etmiş, Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

HDP VE FETÖ ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın, Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Ümit Özdağ, daha sonra yine İyi Parti'de gündemi sarsacak iddialarda bulunmuş, partisinin HDP ile ittifakına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

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ÖZDAĞ, PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Ümit Özdağ, İyi Parti'de disiplin kuruluna sevk edilmiş ve savunması alınmıştı.

Disiplin Kurulu'nca istenen savunmasını yazılı olarak partiye ileten Özdağ'la ilgili karar çıktı.

Özdağ'ın, İyi Parti'den ihracına oy birliği ile karar verildiği açıklandı.

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ÖZDAĞ, DİSİPLİN KURULU KARARINI YARGIYA TAŞIYOR

Öte yandan, Ümit Özdağ cephesinden de bir hamle geldi.

İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.