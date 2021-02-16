Ümit Özdağ, İyi Partilileri kuracağı partiye topluyor

İyi Parti'den ayrılıp yeni bir parti kuracak olan Ümit Özdağ, İyi Partili vekilleri de kendi yanında götürecek.

Kurucusu olduğu partiden ihraç edilen daha sonra mahkeme kararı ile ihracı bozulan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin FETÖ ve HDP politikalarından rahatsız olduğunu belireterek, yeni bir parti sinyalini vermişti.

Kulislerde yer alan haberlere göre Özdağ’ın henüz ihraç edilmemiş olması sebebiyle yeni parti çalışmalarını, şimdilik İyi Parti’den istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk’un yürüttüğü ifade ediliyor.

ÖZDAĞ İHRAÇ SONRASI PARTİNİN BAŞINA GEÇECEK

Özdağ’ın, partiden ihraç edilince çalışmaların başına geçeceği konuşuluyor.

İyi Parti’nin iletişim gruplarına alınmayan ve toplantılarına davet edilmeyen Özdağ’ın, kendi partisini “milliyetçi” çizgide oluşturacağı, İyi Parti’de ‘üstü çizilen isimleri’ etrafına toplayacağı belirtiliyor.

ÖZDAĞ'IN PARTİSİNE GEÇECEK İSİMLER

İyi Parti’nin 2. Olağan Kurultayında Merkez Disiplin Kurulu ve GİK üyeleri seçimi öncesi dağıtıldığı iddia edilen “İlk 75’te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” listesi partiyi karıştırmıştı.

Genel Merkez tarafından dağıtıldığı iddia edilen listede Ümit Özdağ’ın yanı sıra Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel, Berna Biçer ve Aydın Adnan Sezgin yer almıştı.

MERAL AKŞENER'İN ÖNLEMİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu duyumları alıp, istifaların önüne geçebilmek için parti içerisindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamıştı.

İlerleyen günlerde istifaları engellemek için Akşener'den nasıl hamleler geleceği merak konusu...

Meral Akşener, Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atadı HABERİ-TIKLA

