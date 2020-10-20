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    Ümit Özdağ: Kars'ı HDP kazanıyor dedim Meral Akşener dinlemedi

    Ümit Özdağ: Kars'ı HDP kazanıyor dedim Meral Akşener dinlemedi

    Geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP'nin Kars'ta kazanmaması için çabaladığını söyleyen Ümit Özdağ, Meral Akşener'in buna göz yumduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 08:27
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 08:27
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    İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuştu.

    Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta HDP'nin kazanmaması için MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını, ancak başarılı olamadığını söyledi.

    Ümit Özdağ: Kars ı HDP kazanıyor dedim Meral Akşener dinlemedi #1

    "MERAL AKŞENER'İ UYARDIM"

    Geçtiğimiz seçimlerde Kars'ta HDP'nin kazanma şansı olduğunu ve bunun için İyi Parti'nin seçimlerde çekilmesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Kars'ta HDP 1.200 farkla kazandı, biz de 900 oy aldık. HDP'nin kazanacağı belliydi, Genel Başkan Akşener'i 3 defa aradım ve Kars'ta seçimlerden çekilmemizi söyledim ama sonuç alınmadı." ifadelerini kullandı.

    Ümit Özdağ: Kars'ı HDP kazanıyor dedim Meral Akşener dinlemedi İZLE

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