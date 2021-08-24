Ümit Özdağ kendi partisini kurdu! İşte adı ve logosu...

Ümit Özdağ kendi partisini kurdu! İşte adı ve logosu...

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, perşembe günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini vereceğini bildirdiği yeni partisini paylaştı. İşte o partinin adı ve logosu...

İyi Parti'den istifa ettikten sonra Ayyıldız Hareketi adı altında siyasi faaliyetlerini sürdüren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, parti kurmak için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Özdağ, dün yaptığı duyuruda, yeni partinin ismini ve amblemini sosyal medya hesaplarından saat 10.00'da açıklayacağını söyledi.

Vatandaşlar, "Ümit Özdağ'ın partisinin adı ne olacak, Ümit Özdağ hangi partiyi kurdu?" gibi soruları gündeme taşıdı.

"ZAFER PARTİSİ"

Özdağ geçtiğimiz günlerde, “26 Ağustos’ta Anadolu’ya girişimizin 950’nci yılında ve Büyük Taarruz’un 99’uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı Ay Yıldız Hareketi’ ama partimizin adını 26 Ağustos’ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuracağı yeni partinin isminin "Zafer Partisi" olacağını duyurdu.

Özdağ paylaşımında, Zafer Partisi'nin amblemine de yer verdi.

İşte o paylaşım...