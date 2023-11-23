Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü ifşa etti Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimden aylar sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokolü yayınladı. Buna göre Özdağ'a 3 bakanlık ve güvenlik, adalet ve ekonomi başta olmak üzere bakan yardımcılıkları tahsis edilecekti...

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Türkiye, 14 Mayıs 2023'te bir tarihi seçimi daha yaşadı.

Bu seçim sürecinden de galip çıkan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yenilgilerinin arasına bir yenisini ekledi.

Çalkantılı süreçte Cumhurbaşkanlığını kazanmak için terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçmenini de Ümit Özdağ ile bir araya gelerek kazanmaya çalıştı.

Zafer Partisi Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu, gizli tutulan protokol kapsamında imzaları attı.

Özdağ, gizli protokolü paylaştı

Elindeki son kozu oynasa da kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a vadettiği maddeler ise gündeme oturdu.

Ümit Özdağ, seçimden aylar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gizli protokolü yayınladı.

İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı

Protokole göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özdağ'a üç bakanlık verdiği gözler önüne serildi.

Bu bakanlıklar ise şu şekilde; İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıkları...

Güvenlik, adalet ve ekonomi başta olmak üzere bakan yardımcılıkları tahsis edilecek

İşte o protokolün maddeleri;

İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık,



Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisi’ne tahsis edilecektir.

Birlikte karar alınacak

Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusunda atamalarla da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır.



Zafer Partisince deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir.

Ümit Özdağ, protokol süreci ile ilgilli de bir dizi yazı paylaştı.

Bu paylaşımda öne çıkanlardan biri ise şu cümleler oldu;

Biz Ocak 2023’de TBMM’de açıkladığımız destek şartlarını tekrarladık, Kabul ettiniz. Ancak bu şartların kabulü yeterli değildi, ittifak yaptığınız partiler ve onların birçok platformlardaki söylemleri, politik duruşları ve benzeri sebepler ile kaybettiğiniz ilk turda size oy vermeyen, endişe duyan veya sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenleri motive edecek, bu endişeleri giderecek, oy vermeye yönetecek politikalar ve söylemler gerekiyordu.

" Zafer Partisi’ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir"

Özdağ, seçim sürecine damga vuran olaylardan isimlerden biri olan İyi Parti Lideri Meral Akşener’e de değindi.

Bu ifadelerinde ise Özdağ, ne yazık ki vurgusuyla, şu cümleleri kullandı;

Ne yazık ki, muhalefet için en uygun sayılabilecek bir konjonktürde sonuç itibariyle size ilk turda seçim kaybettiren 6’lı masa üyesi İyi Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler seçimin kazanılması durumunda Zafer Partisi’ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir. Bu çok kısa sürede verdiğimiz destek ve çalışmalar sayesinde yaratılan yeni rüzgâr ile oylar artmış, küskün ve kızgın büyük bir seçmen grubu her şeye rağmen sandığa gitmiştir. Sonuç ortadadır.

"Özgür Özel Kürdistan kurmayı hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır"

Bir diğer yandan Zafer Partisi’nin terörle mücadeleye yeni bir atılım getireceği düşüncesini ele alan Özdağ, bu projeden rahatsız olan HDP ile CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’in tutumunu değerlendirdi.

Buna göre Özdağ, bu projeden HDP’nin rahatsız olduğunu dile getiren Özel’in bu açıklamalarını "Türkiye’nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmayı hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır." vurgusuyla yorumladı.