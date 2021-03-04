Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ İyi Parti'den istifa mı etti? Ümit Özdağ'ın biyografisi..

Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ İyi Parti'den istifa mı etti? Ümit Özdağ'ın biyografisi..

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, Ümit Özdağ kimdir?

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener'i rahatsız etmiş" ifadelerini kullandı.

Özdağ, ''Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum, savunmaya devam ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben istifa ediyorum.'' diyerek istifasını açıkladı.

Peki, Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ iyi partiden istifa etti mi? İşte, ayrıntılar..

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

3 Mart 1961 tarihinde Japonya’nın Tokyo şehrinde dünyaya gelen Ümit Özdağ, Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazardır.

Yüksek öğrenimini 1980-1986 yılları arasında Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde tamamlayan Ümit Özdağ, yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır.

Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1990 yılında “Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır.

Doç. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında 2004 yılına kadar çıkacak olan “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır.

1997-1998 yıllarında, ABD’de Baltimore’da Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir.

Ümit Özdağ, Harp Okulu, Polis Akademisi, Polis İstihbarat Dairesi, Milli Güvenlik Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi Kursları, Adalet Yüksek Okulu ve İçişleri Bakanlığında dersler ve konferanslar vermiştir.

Prof. Dr. Özdağ, Vaşington, Moskova, Tokyo, Yeni Delhi, Kahire, İskenderiye, Brüksel, Tahran, Bişkek, Alma Ata, Londra, Münih ve Tel Aviv’de değişik üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar vermiştir. Bunun yanı sıra bir çok ülkede kongrelere katılmış, tebliğ sunmuştur.

Ümit Özdağ, 1999’da dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuştur. 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kuran Özdağ, halen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2006-2016 yılları arasında MHP'de çeşitli görevlerde bulunmuştur.

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katılarak kurucular kurulunda yer almıştır. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özdağ, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilmiş ancak 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti'den ihraç edilmiştir. Daha sonraki süreçte ise mahkeme kararıyla partisine geri görmüştür.

Güvenlik bilimleri, istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yayınlanmış yirmi üç kitabı, 11 editörlük yaptığı kitap, dört tercüme kitabı, Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu, 21 Yüzyıl gibi dergi ve gazetelerde yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi mevcuttur. İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, Alp adlı 3 yaşında bir oğlu vardır.

Ümit Özdağ, 4 Mart 2021 tarihinde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İyi Parti'den istifa ettiğini açıklamıştır.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN KİTAPLARI