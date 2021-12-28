İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Suriyeli kuyumcuya karşı ırkçı tavrına peş peşe tepkiler geldi.

İyi Parti'den istifa edip, Zafer Partisi adında kurduğu parti ile siyaset hayatına devam eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, seçim çalışmalarına başladı.

Sıkı bir Arap karşıtı olarak tanınan ve özellikle Türkiye'deki Suriyelileri hedef gösteren Özdağ, partisinin seçim politikasını da bu konuda belirledi.

Son olarak Özdağ'ın, bu politikası kapsamında İzmir'de Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı bir kuyumcuyla girdiği diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşıp hedef göstermesi, tepkilere neden oldu.

"KİMLİK RUHSAT GÖSTER, NEDEN TÜRKİYE'DESİN..."

Özdağ paylaştığı görüntülerde, ilk olarak Arapça yazıların olduğu bir kuyumcuya girerek nerenin vatandaşı olduğunu sordu. Kuyumcu da Suriyeli olduğunu ifade etti.

Özdağ ve ekibi, daha sonra Suriyeli kuyumcudan vergi belgesi talep etti. O sırada Özdağ, "Vatanına dönmeyi ister misin?" dedi. Suriyeli kuyumcu ise "Yok ben buradayım." cevabını verdi.

Özdağ ise "Neden? Suriye'de de sen kuyumculuk yapıyordun ama?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık aldığını ifade eden kuyumcudan kimlik de isteyen Özdağ, "Silah taşıma ruhsatın da var." dedi.

Ne zaman vatandaş olduğu sorusunu yanıtlayan kuyumcu, "2 sene oldu." dedi.

Ümit Özdağ, kimlik-ruhsat sorduğu Suriyeliyi hedef gösterdi VİDEO

VİDEODA YÜZÜNE GÜLDÜ ARKASINDAN KİN KUSTU

Özdağ videoda, kuyumcuyu çok sevdiğini söyleyip sosyal medya hesabından ise kin kusup paylaşarak, "7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" dedi.

Özdağ'ın bu hareketine ise siyaset dünyasından başta olmak üzere çok sert tepkiler geldi.